Dog Wif Nunchucks (NINJA) harga masa nyata ialah $0.00164569. Sepanjang 24 jam yang lalu, NINJA didagangkan antara $ 0.00160575 rendah dan $ 0.00166097 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NINJA sepanjang masa ialah $ 0.04119071, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00140544.
Dari segi prestasi jangka pendek, NINJA telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -0.72% dalam 24 jam dan -7.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Dog Wif Nunchucks ialah $ 1.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NINJA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.65M.
Pada hari ini, perubahan harga Dog Wif Nunchucks kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dog Wif Nunchucks kepada USD adalah $ -0.0003236389.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dog Wif Nunchucks kepada USD adalah $ -0.0006253893.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dog Wif Nunchucks kepada USD adalah $ -0.0001461100299118376.
|Hari ini
|$ 0
|-0.72%
|30 Hari
|$ -0.0003236389
|-19.66%
|60 Hari
|$ -0.0006253893
|-38.00%
|90 Hari
|$ -0.0001461100299118376
|-8.15%
Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.
