Dog Wif Nunchucks Logo

Dog Wif Nunchucks Harga (NINJA)

Tidak tersenarai

1 NINJA ke USD Harga Langsung:

$0.00164569
$0.00164569$0.00164569
-0.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Dog Wif Nunchucks (NINJA) Carta Harga Langsung
Dog Wif Nunchucks (NINJA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00160575
$ 0.00160575$ 0.00160575
24J Rendah
$ 0.00166097
$ 0.00166097$ 0.00166097
24J Tinggi

$ 0.00160575
$ 0.00160575$ 0.00160575

$ 0.00166097
$ 0.00166097$ 0.00166097

$ 0.04119071
$ 0.04119071$ 0.04119071

$ 0.00140544
$ 0.00140544$ 0.00140544

-0.34%

-0.72%

-7.50%

-7.50%

Dog Wif Nunchucks (NINJA) harga masa nyata ialah $0.00164569. Sepanjang 24 jam yang lalu, NINJA didagangkan antara $ 0.00160575 rendah dan $ 0.00166097 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NINJA sepanjang masa ialah $ 0.04119071, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00140544.

Dari segi prestasi jangka pendek, NINJA telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -0.72% dalam 24 jam dan -7.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dog Wif Nunchucks (NINJA) Maklumat Pasaran

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

--
----

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dog Wif Nunchucks ialah $ 1.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NINJA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.65M.

Dog Wif Nunchucks (NINJA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Dog Wif Nunchucks kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dog Wif Nunchucks kepada USD adalah $ -0.0003236389.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dog Wif Nunchucks kepada USD adalah $ -0.0006253893.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dog Wif Nunchucks kepada USD adalah $ -0.0001461100299118376.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.72%
30 Hari$ -0.0003236389-19.66%
60 Hari$ -0.0006253893-38.00%
90 Hari$ -0.0001461100299118376-8.15%

Apakah itu Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.

Dog Wif Nunchucks (NINJA) Sumber

Laman Web Rasmi

Dog Wif Nunchucks Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dog Wif Nunchucks (NINJA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dog Wif Nunchucks (NINJA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dog Wif Nunchucks.

Semak Dog Wif Nunchucks ramalan harga sekarang!

NINJA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Memahami tokenomik Dog Wif Nunchucks (NINJA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NINJA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Berapakah nilai Dog Wif Nunchucks (NINJA) hari ini?
Harga langsung NINJA dalam USD ialah 0.00164569 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NINJA ke USD?
Harga semasa NINJA ke USD ialah $ 0.00164569. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dog Wif Nunchucks?
Had pasaran untuk NINJA ialah $ 1.65M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NINJA?
Bekalan edaran NINJA ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NINJA?
NINJA mencapai harga ATH sebanyak 0.04119071 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NINJA?
NINJA melihat harga ATL sebanyak 0.00140544 USD.
Berapakah jumlah dagangan NINJA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NINJAialah -- USD.
Adakah NINJA akan naik lebih tinggi tahun ini?
NINJA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NINJAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.