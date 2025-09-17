Apakah itu Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.

Dog Wif Nunchucks (NINJA) Sumber Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dog Wif Nunchucks (NINJA) Berapakah nilai Dog Wif Nunchucks (NINJA) hari ini? Harga langsung NINJA dalam USD ialah 0.00164569 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NINJA ke USD? $ 0.00164569 . Lihat Harga semasa NINJA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Dog Wif Nunchucks? Had pasaran untuk NINJA ialah $ 1.65M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NINJA? Bekalan edaran NINJA ialah 1.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NINJA? NINJA mencapai harga ATH sebanyak 0.04119071 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NINJA? NINJA melihat harga ATL sebanyak 0.00140544 USD . Berapakah jumlah dagangan NINJA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NINJAialah -- USD . Adakah NINJA akan naik lebih tinggi tahun ini? NINJA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NINJAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

