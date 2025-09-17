dog with apple in mouth (APPLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.071752 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) -0.16% Perubahan Harga (7D) -23.94%

dog with apple in mouth (APPLE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, APPLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APPLE sepanjang masa ialah $ 0.071752, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, APPLE telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan -23.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dog with apple in mouth (APPLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 277.97K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 277.97K Bekalan Peredaran 999.68M Jumlah Bekalan 999,675,127.647859

Had Pasaran semasa dog with apple in mouth ialah $ 277.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APPLE ialah 999.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999675127.647859. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 277.97K.