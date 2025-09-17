DOGAI (DOGAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.010174$ 0.010174 $ 0.010174 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.26% Perubahan Harga (1D) -0.09% Perubahan Harga (7D) +2.11% Perubahan Harga (7D) +2.11%

DOGAI (DOGAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOGAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOGAI sepanjang masa ialah $ 0.010174, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOGAI telah berubah sebanyak -0.26% sejak sejam yang lalu, -0.09% dalam 24 jam dan +2.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DOGAI (DOGAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 642.17K$ 642.17K $ 642.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 642.17K$ 642.17K $ 642.17K Bekalan Peredaran 999.77M 999.77M 999.77M Jumlah Bekalan 999,771,878.7446972 999,771,878.7446972 999,771,878.7446972

Had Pasaran semasa DOGAI ialah $ 642.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGAI ialah 999.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999771878.7446972. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 642.17K.