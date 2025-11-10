Dogami Harga Hari Ini

Harga langsung Dogami (DOGA) hari ini ialah --, dengan 0.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOGA kepada USD penukaran adalah -- setiap DOGA.

Dogami kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 288,542, dengan bekalan edaran sebanyak 774.97M DOGA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOGA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.413535, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DOGA dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -6.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dogami (DOGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 288.54K$ 288.54K $ 288.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 330.96K$ 330.96K $ 330.96K Bekalan Peredaran 774.97M 774.97M 774.97M Jumlah Bekalan 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

Had Pasaran semasa Dogami ialah $ 288.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGA ialah 774.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 888888888.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 330.96K.