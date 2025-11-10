Dogami Harga (DOGA)
Harga langsung Dogami (DOGA) hari ini ialah --, dengan 0.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOGA kepada USD penukaran adalah -- setiap DOGA.
Dogami kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 288,542, dengan bekalan edaran sebanyak 774.97M DOGA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOGA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.413535, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dalam prestasi jangka pendek, DOGA dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -6.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Dogami ialah $ 288.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGA ialah 774.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 888888888.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 330.96K.
+0.00%
+0.22%
-6.76%
-6.76%
Pada hari ini, perubahan harga Dogami kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dogami kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dogami kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dogami kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.22%
|30 Hari
|$ 0
|-30.52%
|60 Hari
|$ 0
|-41.14%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Dogami berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Discover DOGAMÍ!
A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
