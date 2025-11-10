Doge Baby Harga (DOGE BABY)
Harga langsung Doge Baby (DOGE BABY) hari ini ialah $ 0.03369135, dengan 20.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOGE BABY kepada USD penukaran adalah $ 0.03369135 setiap DOGE BABY.
Doge Baby kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,051.17, dengan bekalan edaran sebanyak 300.00K DOGE BABY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOGE BABY didagangkan antara $ 0.03348724 (rendah) dan $ 0.04230262 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 25.64, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03141263.
Dalam prestasi jangka pendek, DOGE BABY dipindahkan +0.40% dalam sejam terakhir dan -10.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Doge Baby ialah $ 10.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGE BABY ialah 300.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.05K.
+0.40%
-20.34%
-10.09%
-10.09%
Pada hari ini, perubahan harga Doge Baby kepada USD adalah $ -0.00860682209362261.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Doge Baby kepada USD adalah $ -0.0332124914.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Doge Baby kepada USD adalah $ -0.0331493673.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Doge Baby kepada USD adalah $ -6.872258149205732.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00860682209362261
|-20.34%
|30 Hari
|$ -0.0332124914
|-98.57%
|60 Hari
|$ -0.0331493673
|-98.39%
|90 Hari
|$ -6.872258149205732
|-99.51%
Pada tahun 2040, harga Doge Baby berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pam kripto teratas hari ini
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.