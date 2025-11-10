Doge Baby Harga Hari Ini

Harga langsung Doge Baby (DOGE BABY) hari ini ialah $ 0.03369135, dengan 20.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOGE BABY kepada USD penukaran adalah $ 0.03369135 setiap DOGE BABY.

Doge Baby kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,051.17, dengan bekalan edaran sebanyak 300.00K DOGE BABY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOGE BABY didagangkan antara $ 0.03348724 (rendah) dan $ 0.04230262 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 25.64, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03141263.

Dalam prestasi jangka pendek, DOGE BABY dipindahkan +0.40% dalam sejam terakhir dan -10.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Doge Baby (DOGE BABY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K Bekalan Peredaran 300.00K 300.00K 300.00K Jumlah Bekalan 300,000.0 300,000.0 300,000.0

