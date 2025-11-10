Tokenomik Doge Baby (DOGE BABY)

Tokenomik Doge Baby (DOGE BABY)

Lihat cerapan utama tentang Doge Baby (DOGE BABY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:25:48 (UTC+8)
USD

Doge Baby (DOGE BABY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Doge Baby (DOGE BABY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 11.32K
$ 11.32K
Jumlah Bekalan:
$ 300.00K
$ 300.00K
Bekalan Edaran:
$ 300.00K
$ 300.00K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 11.32K
$ 11.32K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 25.64
$ 25.64
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.03141263
$ 0.03141263
Harga Semasa:
$ 0.03792118
$ 0.03792118

Doge Baby (DOGE BABY) Maklumat

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

Laman Web Rasmi:
https://x.com/BabydogeINTDAO

Tokenomik Doge Baby (DOGE BABY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Doge Baby (DOGE BABY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DOGE BABY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DOGE BABY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DOGE BABY, terokai DOGE BABY harga langsung token!

