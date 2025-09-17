Lagi Mengenai VOTEDOGE

Doge for President Logo

Doge for President Harga (VOTEDOGE)

Tidak tersenarai

1 VOTEDOGE ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
USD
Doge for President (VOTEDOGE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:40:23 (UTC+8)

Doge for President (VOTEDOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01065994
$ 0.01065994$ 0.01065994

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-0.02%

+16.94%

+16.94%

Doge for President (VOTEDOGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VOTEDOGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VOTEDOGE sepanjang masa ialah $ 0.01065994, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VOTEDOGE telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +16.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Doge for President (VOTEDOGE) Maklumat Pasaran

$ 14.11K
$ 14.11K$ 14.11K

--
----

$ 14.11K
$ 14.11K$ 14.11K

249.60M
249.60M 249.60M

249,595,084.0
249,595,084.0 249,595,084.0

Had Pasaran semasa Doge for President ialah $ 14.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VOTEDOGE ialah 249.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 249595084.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.11K.

Doge for President (VOTEDOGE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Doge for President kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Doge for President kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Doge for President kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Doge for President kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.02%
30 Hari$ 0+29.12%
60 Hari$ 0+90.88%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Doge for President (VOTEDOGE)

A meme project that plays on politics, and specifically the next US Election.

Doge for President (VOTEDOGE) Sumber

Laman Web Rasmi

Doge for President Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Doge for President (VOTEDOGE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Doge for President (VOTEDOGE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Doge for President.

Semak Doge for President ramalan harga sekarang!

VOTEDOGE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Doge for President (VOTEDOGE)

Memahami tokenomik Doge for President (VOTEDOGE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VOTEDOGE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Doge for President (VOTEDOGE)

Berapakah nilai Doge for President (VOTEDOGE) hari ini?
Harga langsung VOTEDOGE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VOTEDOGE ke USD?
Harga semasa VOTEDOGE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Doge for President?
Had pasaran untuk VOTEDOGE ialah $ 14.11K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VOTEDOGE?
Bekalan edaran VOTEDOGE ialah 249.60M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VOTEDOGE?
VOTEDOGE mencapai harga ATH sebanyak 0.01065994 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VOTEDOGE?
VOTEDOGE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan VOTEDOGE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VOTEDOGEialah -- USD.
Adakah VOTEDOGE akan naik lebih tinggi tahun ini?
VOTEDOGE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VOTEDOGEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.