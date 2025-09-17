Doge for President (VOTEDOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01065994$ 0.01065994 $ 0.01065994 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -0.02% Perubahan Harga (7D) +16.94% Perubahan Harga (7D) +16.94%

Doge for President (VOTEDOGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VOTEDOGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VOTEDOGE sepanjang masa ialah $ 0.01065994, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VOTEDOGE telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +16.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Doge for President (VOTEDOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.11K$ 14.11K $ 14.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.11K$ 14.11K $ 14.11K Bekalan Peredaran 249.60M 249.60M 249.60M Jumlah Bekalan 249,595,084.0 249,595,084.0 249,595,084.0

Had Pasaran semasa Doge for President ialah $ 14.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VOTEDOGE ialah 249.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 249595084.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.11K.