Doge Head Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Doge Head Coin (DHC) hari ini ialah $ 0.385059, dengan 2.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DHC kepada USD penukaran adalah $ 0.385059 setiap DHC.

Doge Head Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,858,700, dengan bekalan edaran sebanyak 10.02M DHC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DHC didagangkan antara $ 0.379113 (rendah) dan $ 0.396091 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.424982, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03381452.

Dalam prestasi jangka pendek, DHC dipindahkan -0.82% dalam sejam terakhir dan +26.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Doge Head Coin (DHC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Bekalan Peredaran 10.02M 10.02M 10.02M Jumlah Bekalan 10,023,215.11050142 10,023,215.11050142 10,023,215.11050142

Had Pasaran semasa Doge Head Coin ialah $ 3.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DHC ialah 10.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10023215.11050142. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.86M.