Doge Inu (DINU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.30% Perubahan Harga (7D) +12.08% Perubahan Harga (7D) +12.08%

Doge Inu (DINU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DINU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DINU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DINU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.30% dalam 24 jam dan +12.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Doge Inu (DINU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 178.23K$ 178.23K $ 178.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 178.23K$ 178.23K $ 178.23K Bekalan Peredaran 498.16T 498.16T 498.16T Jumlah Bekalan 498,158,145,018,279.56 498,158,145,018,279.56 498,158,145,018,279.56

Had Pasaran semasa Doge Inu ialah $ 178.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DINU ialah 498.16T, dengan jumlah bekalan sebanyak 498158145018279.56. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 178.23K.