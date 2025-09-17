Doge Mascot Shibu (SHIBU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01318311$ 0.01318311 $ 0.01318311 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.58% Perubahan Harga (1D) -0.75% Perubahan Harga (7D) -17.02% Perubahan Harga (7D) -17.02%

Doge Mascot Shibu (SHIBU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHIBU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHIBU sepanjang masa ialah $ 0.01318311, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHIBU telah berubah sebanyak +0.58% sejak sejam yang lalu, -0.75% dalam 24 jam dan -17.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.19K$ 88.19K $ 88.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 88.19K$ 88.19K $ 88.19K Bekalan Peredaran 999.78M 999.78M 999.78M Jumlah Bekalan 999,775,086.893199 999,775,086.893199 999,775,086.893199

Had Pasaran semasa Doge Mascot Shibu ialah $ 88.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHIBU ialah 999.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999775086.893199. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.19K.