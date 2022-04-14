Tokenomik DOGE ROCKET (ROCKET)
DOGE ROCKET (ROCKET) Maklumat
Introducing DOGE ROCKET ($ROCKET) – the next-generation memecoin blasting off on the BNB Chain! With 0% tax, 100% community-driven governance, and unstoppable meme energy, $ROCKET is fueling up for a lunar mission. Inspired by the legendary Doge and powered by the rocket-fueled hype of true degen culture, this coin is built to soar. No team tokens, no dev wallet—just pure, decentralized moon fuel for the people. Whether you're here for the memes, the community, or the gains, DOGE ROCKET is ready to ignite. Get in early, strap in, and join us on the journey to the stars. It's not just another coin—it’s a movement. $ROCKET to the moon!
DOGE ROCKET (ROCKET) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DOGE ROCKET (ROCKET), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik DOGE ROCKET (ROCKET): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik DOGE ROCKET (ROCKET) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ROCKET yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ROCKET yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ROCKET, terokai ROCKET harga langsung token!
ROCKET Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju ROCKET? Halaman ramalan harga ROCKET kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.