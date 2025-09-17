DogeCash (DOGEC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00133357 $ 0.00133357 $ 0.00133357 24J Rendah $ 0.00143877 $ 0.00143877 $ 0.00143877 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00133357$ 0.00133357 $ 0.00133357 24J Tinggi $ 0.00143877$ 0.00143877 $ 0.00143877 Sepanjang Masa $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.00% Perubahan Harga (1D) +2.92% Perubahan Harga (7D) +5.16% Perubahan Harga (7D) +5.16%

DogeCash (DOGEC) harga masa nyata ialah $0.00143875. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOGEC didagangkan antara $ 0.00133357 rendah dan $ 0.00143877 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOGEC sepanjang masa ialah $ 4.19, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOGEC telah berubah sebanyak +1.00% sejak sejam yang lalu, +2.92% dalam 24 jam dan +5.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DogeCash (DOGEC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.10K$ 27.10K $ 27.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.21K$ 30.21K $ 30.21K Bekalan Peredaran 18.83M 18.83M 18.83M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa DogeCash ialah $ 27.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGEC ialah 18.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.21K.