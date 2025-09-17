Lagi Mengenai THE DOGEFATHER

Maklumat Harga THE DOGEFATHER

Laman Web Rasmi THE DOGEFATHER

Tokenomik THE DOGEFATHER

Ramalan Harga THE DOGEFATHER

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

DogeFather Logo

DogeFather Harga (THE DOGEFATHER)

Tidak tersenarai

1 THE DOGEFATHER ke USD Harga Langsung:

$0.00037877
$0.00037877$0.00037877
-14.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
DogeFather (THE DOGEFATHER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:42:10 (UTC+8)

DogeFather (THE DOGEFATHER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00764183
$ 0.00764183$ 0.00764183

$ 0
$ 0$ 0

+3.79%

-14.36%

+10.79%

+10.79%

DogeFather (THE DOGEFATHER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, THE DOGEFATHER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi THE DOGEFATHER sepanjang masa ialah $ 0.00764183, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, THE DOGEFATHER telah berubah sebanyak +3.79% sejak sejam yang lalu, -14.36% dalam 24 jam dan +10.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DogeFather (THE DOGEFATHER) Maklumat Pasaran

$ 378.82K
$ 378.82K$ 378.82K

--
----

$ 378.82K
$ 378.82K$ 378.82K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DogeFather ialah $ 378.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran THE DOGEFATHER ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 378.82K.

DogeFather (THE DOGEFATHER) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga DogeFather kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga DogeFather kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga DogeFather kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga DogeFather kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-14.36%
30 Hari$ 0+22.86%
60 Hari$ 0+16.94%
90 Hari$ 0--

Apakah itu DogeFather (THE DOGEFATHER)

The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

DogeFather (THE DOGEFATHER) Sumber

Laman Web Rasmi

DogeFather Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DogeFather (THE DOGEFATHER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DogeFather (THE DOGEFATHER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DogeFather.

Semak DogeFather ramalan harga sekarang!

THE DOGEFATHER kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik DogeFather (THE DOGEFATHER)

Memahami tokenomik DogeFather (THE DOGEFATHER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token THE DOGEFATHER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DogeFather (THE DOGEFATHER)

Berapakah nilai DogeFather (THE DOGEFATHER) hari ini?
Harga langsung THE DOGEFATHER dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa THE DOGEFATHER ke USD?
Harga semasa THE DOGEFATHER ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DogeFather?
Had pasaran untuk THE DOGEFATHER ialah $ 378.82K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran THE DOGEFATHER?
Bekalan edaran THE DOGEFATHER ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) THE DOGEFATHER?
THE DOGEFATHER mencapai harga ATH sebanyak 0.00764183 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa THE DOGEFATHER?
THE DOGEFATHER melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan THE DOGEFATHER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk THE DOGEFATHERialah -- USD.
Adakah THE DOGEFATHER akan naik lebih tinggi tahun ini?
THE DOGEFATHER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak THE DOGEFATHERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:42:10 (UTC+8)

DogeFather (THE DOGEFATHER) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.