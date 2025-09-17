DogeGF (DOGEGF) Maklumat Harga (USD)

24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.40% Perubahan Harga (1D) -1.72% Perubahan Harga (7D) -9.86%

DogeGF (DOGEGF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOGEGF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOGEGF sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOGEGF telah berubah sebanyak +0.40% sejak sejam yang lalu, -1.72% dalam 24 jam dan -9.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DogeGF (DOGEGF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.90M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.24M Bekalan Peredaran 27,540.48T Jumlah Bekalan 3.257980601664418e+16

Had Pasaran semasa DogeGF ialah $ 1.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGEGF ialah 27,540.48T, dengan jumlah bekalan sebanyak 3.257980601664418e+16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.24M.