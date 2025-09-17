Dogei (DOGEI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.70% Perubahan Harga (1D) +0.65% Perubahan Harga (7D) +9.30% Perubahan Harga (7D) +9.30%

Dogei (DOGEI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOGEI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOGEI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOGEI telah berubah sebanyak +0.70% sejak sejam yang lalu, +0.65% dalam 24 jam dan +9.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dogei (DOGEI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.73K$ 62.73K $ 62.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.73K$ 62.73K $ 62.73K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Dogei ialah $ 62.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGEI ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.73K.