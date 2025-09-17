DOGELINK (DOGER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03338756$ 0.03338756 $ 0.03338756 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.45% Perubahan Harga (7D) -0.45%

DOGELINK (DOGER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOGER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOGER sepanjang masa ialah $ 0.03338756, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOGER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DOGELINK (DOGER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.61K$ 15.61K $ 15.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.61K$ 15.61K $ 15.61K Bekalan Peredaran 952.11M 952.11M 952.11M Jumlah Bekalan 952,111,108.917291 952,111,108.917291 952,111,108.917291

Had Pasaran semasa DOGELINK ialah $ 15.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGER ialah 952.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 952111108.917291. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.61K.