Dogenarii Harga Hari Ini

Harga langsung Dogenarii (DOGENARII) hari ini ialah --, dengan 2.63% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOGENARII kepada USD penukaran adalah -- setiap DOGENARII.

Dogenarii kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 27,803, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B DOGENARII. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOGENARII didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00279694, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DOGENARII dipindahkan +0.64% dalam sejam terakhir dan -6.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dogenarii (DOGENARII) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.80K$ 27.80K $ 27.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.80K$ 27.80K $ 27.80K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dogenarii ialah $ 27.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGENARII ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.80K.