Dogether (DOGETHER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0,73% Perubahan Harga (1D) +89,21% Perubahan Harga (7D) +64,51% Perubahan Harga (7D) +64,51%

Dogether (DOGETHER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOGETHER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOGETHER sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOGETHER telah berubah sebanyak -0,73% sejak sejam yang lalu, +89,21% dalam 24 jam dan +64,51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dogether (DOGETHER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11,63K$ 11,63K $ 11,63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Bekalan Peredaran 96,16B 96,16B 96,16B Jumlah Bekalan ---- --

Had Pasaran semasa Dogether ialah $ 11,63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGETHER ialah 96,16B, dengan jumlah bekalan sebanyak . Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 0,00.