Doggo (DOGGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.47% Perubahan Harga (1D) +1.89% Perubahan Harga (7D) -1.76% Perubahan Harga (7D) -1.76%

Doggo (DOGGO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOGGO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOGGO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOGGO telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, +1.89% dalam 24 jam dan -1.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Doggo (DOGGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 206.66K$ 206.66K $ 206.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 206.66K$ 206.66K $ 206.66K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Doggo ialah $ 206.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGGO ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 206.66K.