Tokenomik Doggo Inu (DOGGO)
Doggo Inu (DOGGO) Maklumat
Doggo Inu ($DOGGO) is a community-driven memecoin project on the Ethereum blockchain. Originally launched by a developer who later abandoned the project, Doggo Inu has since evolved into a decentralized initiative fully led and supported by its community. The project's focus is to build a fun and engaging ecosystem while also providing a platform for positive social impact, including charitable contributions to organizations that help dogs with disabilities.
Doggo Inu (DOGGO) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Doggo Inu (DOGGO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Doggo Inu (DOGGO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Doggo Inu (DOGGO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DOGGO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DOGGO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DOGGO, terokai DOGGO harga langsung token!
DOGGO Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju DOGGO? Halaman ramalan harga DOGGO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.