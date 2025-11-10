Doghouse Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Doghouse Coin (DOGHOUSE) hari ini ialah $ 0.00001815, dengan 2.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOGHOUSE kepada USD penukaran adalah $ 0.00001815 setiap DOGHOUSE.

Doghouse Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 18,140.03, dengan bekalan edaran sebanyak 999.32M DOGHOUSE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOGHOUSE didagangkan antara $ 0.00001736 (rendah) dan $ 0.00001822 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00021618, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001325.

Dalam prestasi jangka pendek, DOGHOUSE dipindahkan +0.85% dalam sejam terakhir dan -19.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Doghouse Coin (DOGHOUSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.14K$ 18.14K $ 18.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.14K$ 18.14K $ 18.14K Bekalan Peredaran 999.32M 999.32M 999.32M Jumlah Bekalan 999,318,399.0360295 999,318,399.0360295 999,318,399.0360295

Had Pasaran semasa Doghouse Coin ialah $ 18.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGHOUSE ialah 999.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999318399.0360295. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.14K.