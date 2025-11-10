Tokenomik DogKing On XLayer (DOGKING)

Tokenomik DogKing On XLayer (DOGKING)

Lihat cerapan utama tentang DogKing On XLayer (DOGKING), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:26:44 (UTC+8)
DogKing On XLayer (DOGKING) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DogKing On XLayer (DOGKING), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.16K
Jumlah Bekalan:
$ 210.00B
Bekalan Edaran:
$ 210.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 12.16K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
DogKing On XLayer (DOGKING) Maklumat

DogKing is the ultimate meme revolution on OKX’s XLayer chain, blending the spirit of Doge culture with the power of cutting-edge blockchain tech. Born from the creativity of meme enthusiasts and crypto pioneers, DogKing has quickly grown into a global community movement centered on fun, inclusivity, and financial empowerment. With its bold personality and loyal following, DogKing isn’t just another meme token—it’s the crown jewel of the XLayer meme storm, uniting DOG lovers across chains and setting the stage for a new era of community-driven crypto culture.

Laman Web Rasmi:
https://x.com/DogKing__OKX
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1zNSIjCKglyr5uNid9sAnCTZBF00y1239/view

Tokenomik DogKing On XLayer (DOGKING): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DogKing On XLayer (DOGKING) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DOGKING yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DOGKING yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DOGKING, terokai DOGKING harga langsung token!

DOGKING Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DOGKING? Halaman ramalan harga DOGKING kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

