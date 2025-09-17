DogLibre (DOGL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00000251$ 0.00000251 $ 0.00000251 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.03% Perubahan Harga (1D) -1.72% Perubahan Harga (7D) +5.35% Perubahan Harga (7D) +5.35%

DogLibre (DOGL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOGL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOGL sepanjang masa ialah $ 0.00000251, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOGL telah berubah sebanyak +1.03% sejak sejam yang lalu, -1.72% dalam 24 jam dan +5.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DogLibre (DOGL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 156.06K$ 156.06K $ 156.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Bekalan Peredaran 22.42T 22.42T 22.42T Jumlah Bekalan 499,433,333,333,334.0 499,433,333,333,334.0 499,433,333,333,334.0

Had Pasaran semasa DogLibre ialah $ 156.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGL ialah 22.42T, dengan jumlah bekalan sebanyak 499433333333334.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.48M.