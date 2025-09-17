DOGMI (DOGMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000628 $ 0.00000628 $ 0.00000628 24J Rendah $ 0.00000691 $ 0.00000691 $ 0.00000691 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000628$ 0.00000628 $ 0.00000628 24J Tinggi $ 0.00000691$ 0.00000691 $ 0.00000691 Sepanjang Masa $ 0.00009469$ 0.00009469 $ 0.00009469 Harga Terendah $ 0.00000598$ 0.00000598 $ 0.00000598 Perubahan Harga (1J) -0.66% Perubahan Harga (1D) -6.06% Perubahan Harga (7D) -7.17% Perubahan Harga (7D) -7.17%

DOGMI (DOGMI) harga masa nyata ialah $0.00000635. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOGMI didagangkan antara $ 0.00000628 rendah dan $ 0.00000691 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOGMI sepanjang masa ialah $ 0.00009469, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000598.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOGMI telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, -6.06% dalam 24 jam dan -7.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DOGMI (DOGMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 134.35K$ 134.35K $ 134.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 156.65K$ 156.65K $ 156.65K Bekalan Peredaran 21.16B 21.16B 21.16B Jumlah Bekalan 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

Had Pasaran semasa DOGMI ialah $ 134.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGMI ialah 21.16B, dengan jumlah bekalan sebanyak 24669800000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 156.65K.