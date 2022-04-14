Tokenomik DOGMOM (DOGMOM)
DOGMOM is a wholesome meme project built on the Solana blockchain. At first glance, it’s all smiles — a loving mother Shiba Inu cooking meals, pushing swings, and raising her pups with care and devotion. But this isn’t just another feel-good meme. DOGMOM is a tribute to the strength, resilience, and quiet power of maternal love. Behind every gentle smile is a protector, a teacher, a provider — the backbone of the pack. In a sea of chaos and degeneracy, DOGMOM stands tall as a symbol of warmth and stability. It’s not just about memes; it’s about building a cozy, loyal, and fiercely united community. Much love. Very mom. So care. This is DOGMOM — a reminder that in the wild world of Web3, sometimes the softest touch leaves the deepest impact.
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DOGMOM (DOGMOM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Memahami tokenomik DOGMOM (DOGMOM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DOGMOM yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DOGMOM yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
