Dognus (DOGNUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.87% Perubahan Harga (1D) -2.51% Perubahan Harga (7D) +221.91% Perubahan Harga (7D) +221.91%

Dognus (DOGNUS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOGNUS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOGNUS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOGNUS telah berubah sebanyak -0.87% sejak sejam yang lalu, -2.51% dalam 24 jam dan +221.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dognus (DOGNUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.85K$ 22.85K $ 22.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.85K$ 22.85K $ 22.85K Bekalan Peredaran 51.75B 51.75B 51.75B Jumlah Bekalan 51,749,986,649.8227 51,749,986,649.8227 51,749,986,649.8227

Had Pasaran semasa Dognus ialah $ 22.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGNUS ialah 51.75B, dengan jumlah bekalan sebanyak 51749986649.8227. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.85K.