Tokenomik Dogs of Elon (DOE)
Dogs of Elon (DOE) Maklumat
The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets...
DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news.
Dogs of Elon (DOE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dogs of Elon (DOE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Dogs of Elon (DOE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Dogs of Elon (DOE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DOE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DOE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DOE, terokai DOE harga langsung token!
DOE Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju DOE? Halaman ramalan harga DOE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.