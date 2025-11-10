DOGSHIT Harga Hari Ini

Harga langsung DOGSHIT (DOGSHIT) hari ini ialah $ 0.00023628, dengan 5.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOGSHIT kepada USD penukaran adalah $ 0.00023628 setiap DOGSHIT.

DOGSHIT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,256,885, dengan bekalan edaran sebanyak 60.34B DOGSHIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOGSHIT didagangkan antara $ 0.00023488 (rendah) dan $ 0.0002585 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00081615, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004054.

Dalam prestasi jangka pendek, DOGSHIT dipindahkan -1.46% dalam sejam terakhir dan +13.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DOGSHIT (DOGSHIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.26M$ 14.26M $ 14.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.26M$ 14.26M $ 14.26M Bekalan Peredaran 60.34B 60.34B 60.34B Jumlah Bekalan 60,338,672,169.8 60,338,672,169.8 60,338,672,169.8

Had Pasaran semasa DOGSHIT ialah $ 14.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGSHIT ialah 60.34B, dengan jumlah bekalan sebanyak 60338672169.8. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.26M.