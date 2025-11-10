DOGUE Harga Hari Ini

Harga langsung DOGUE (DOGUE) hari ini ialah $ 0.00001266, dengan 6.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOGUE kepada USD penukaran adalah $ 0.00001266 setiap DOGUE.

DOGUE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,659.54, dengan bekalan edaran sebanyak 999.75M DOGUE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOGUE didagangkan antara $ 0.00001185 (rendah) dan $ 0.00001273 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00018453, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001093.

Dalam prestasi jangka pendek, DOGUE dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -12.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DOGUE (DOGUE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.66K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.66K Bekalan Peredaran 999.75M Jumlah Bekalan 999,751,147.42242

Had Pasaran semasa DOGUE ialah $ 12.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGUE ialah 999.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999751147.42242. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.66K.