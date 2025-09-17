DogWifNoHat (NOHAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02092408$ 0.02092408 $ 0.02092408 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) -0.34% Perubahan Harga (7D) +6.03% Perubahan Harga (7D) +6.03%

DogWifNoHat (NOHAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOHAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOHAT sepanjang masa ialah $ 0.02092408, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOHAT telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -0.34% dalam 24 jam dan +6.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DogWifNoHat (NOHAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 135.72K$ 135.72K $ 135.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 135.72K$ 135.72K $ 135.72K Bekalan Peredaran 982.39M 982.39M 982.39M Jumlah Bekalan 982,386,248.19 982,386,248.19 982,386,248.19

Had Pasaran semasa DogWifNoHat ialah $ 135.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOHAT ialah 982.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 982386248.19. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 135.72K.