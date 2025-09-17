dogwithSHDZ (SHDZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0012572$ 0.0012572 $ 0.0012572 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.44% Perubahan Harga (1D) -0.43% Perubahan Harga (7D) -3.09% Perubahan Harga (7D) -3.09%

dogwithSHDZ (SHDZ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHDZ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHDZ sepanjang masa ialah $ 0.0012572, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHDZ telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan -3.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dogwithSHDZ (SHDZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.55K$ 52.55K $ 52.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.55K$ 52.55K $ 52.55K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa dogwithSHDZ ialah $ 52.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHDZ ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.55K.