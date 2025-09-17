Dojo (SN52) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0 24J Rendah $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.0$ 3.0 $ 3.0 24J Tinggi $ 3.11$ 3.11 $ 3.11 Sepanjang Masa $ 7.24$ 7.24 $ 7.24 Harga Terendah $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) +0.92% Perubahan Harga (7D) +6.45% Perubahan Harga (7D) +6.45%

Dojo (SN52) harga masa nyata ialah $3.08. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN52 didagangkan antara $ 3.0 rendah dan $ 3.11 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN52 sepanjang masa ialah $ 7.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.62.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN52 telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, +0.92% dalam 24 jam dan +6.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dojo (SN52) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.61M$ 7.61M $ 7.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.61M$ 7.61M $ 7.61M Bekalan Peredaran 2.47M 2.47M 2.47M Jumlah Bekalan 2,466,817.397808167 2,466,817.397808167 2,466,817.397808167

Had Pasaran semasa Dojo ialah $ 7.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN52 ialah 2.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2466817.397808167. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.61M.