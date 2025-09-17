Lagi Mengenai DOAI

Dojo Protocol Harga (DOAI)

Tidak tersenarai

1 DOAI ke USD Harga Langsung:

$0.00011939
$0.00011939$0.00011939
+3.70%1D
mexc
Dojo Protocol (DOAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:11:29 (UTC+8)

Dojo Protocol (DOAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03595159
$ 0.03595159$ 0.03595159

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+3.78%

+2.98%

+2.98%

Dojo Protocol (DOAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOAI sepanjang masa ialah $ 0.03595159, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOAI telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +3.78% dalam 24 jam dan +2.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dojo Protocol (DOAI) Maklumat Pasaran

$ 53.66K
$ 53.66K$ 53.66K

--
----

$ 119.40K
$ 119.40K$ 119.40K

449.38M
449.38M 449.38M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dojo Protocol ialah $ 53.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOAI ialah 449.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 119.40K.

Dojo Protocol (DOAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Dojo Protocol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dojo Protocol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dojo Protocol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dojo Protocol kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.78%
30 Hari$ 0-34.07%
60 Hari$ 0-52.26%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Dojo Protocol (DOAI)

Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation.

Dojo Protocol (DOAI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Dojo Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dojo Protocol (DOAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dojo Protocol (DOAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dojo Protocol.

Semak Dojo Protocol ramalan harga sekarang!

DOAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Dojo Protocol (DOAI)

Memahami tokenomik Dojo Protocol (DOAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DOAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dojo Protocol (DOAI)

Berapakah nilai Dojo Protocol (DOAI) hari ini?
Harga langsung DOAI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DOAI ke USD?
Harga semasa DOAI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dojo Protocol?
Had pasaran untuk DOAI ialah $ 53.66K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DOAI?
Bekalan edaran DOAI ialah 449.38M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DOAI?
DOAI mencapai harga ATH sebanyak 0.03595159 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DOAI?
DOAI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan DOAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DOAIialah -- USD.
Adakah DOAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
DOAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DOAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Dojo Protocol (DOAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

