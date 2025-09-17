Dojo Protocol (DOAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03595159$ 0.03595159 $ 0.03595159 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +3.78% Perubahan Harga (7D) +2.98% Perubahan Harga (7D) +2.98%

Dojo Protocol (DOAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOAI sepanjang masa ialah $ 0.03595159, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOAI telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +3.78% dalam 24 jam dan +2.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dojo Protocol (DOAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 53.66K$ 53.66K $ 53.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 119.40K$ 119.40K $ 119.40K Bekalan Peredaran 449.38M 449.38M 449.38M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dojo Protocol ialah $ 53.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOAI ialah 449.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 119.40K.