Dojo token (DOJO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 5.48$ 5.48 $ 5.48 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.69% Perubahan Harga (7D) +0.69%

Dojo token (DOJO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOJO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOJO sepanjang masa ialah $ 5.48, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOJO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dojo token (DOJO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 492.81K$ 492.81K $ 492.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 618.92K$ 618.92K $ 618.92K Bekalan Peredaran 637.00M 637.00M 637.00M Jumlah Bekalan 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Had Pasaran semasa Dojo token ialah $ 492.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOJO ialah 637.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 800000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 618.92K.