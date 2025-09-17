DOKI (DOKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01352228$ 0.01352228 $ 0.01352228 Harga Terendah $ 0.00002595$ 0.00002595 $ 0.00002595 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +11.19% Perubahan Harga (7D) +11.19%

DOKI (DOKI) harga masa nyata ialah $0.0000483. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOKI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOKI sepanjang masa ialah $ 0.01352228, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002595.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOKI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +11.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DOKI (DOKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Bekalan Peredaran 152.01M 152.01M 152.01M Jumlah Bekalan 170,000,000.0 170,000,000.0 170,000,000.0

Had Pasaran semasa DOKI ialah $ 7.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOKI ialah 152.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 170000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.21K.