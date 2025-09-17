DOLA (DOLA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.99542 $ 0.99542 $ 0.99542 24J Rendah $ 0.996397 $ 0.996397 $ 0.996397 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.99542$ 0.99542 $ 0.99542 24J Tinggi $ 0.996397$ 0.996397 $ 0.996397 Sepanjang Masa $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 Harga Terendah $ 0.088407$ 0.088407 $ 0.088407 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) +0.36% Perubahan Harga (7D) +0.36%

DOLA (DOLA) harga masa nyata ialah $0.995767. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOLA didagangkan antara $ 0.99542 rendah dan $ 0.996397 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOLA sepanjang masa ialah $ 1.87, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.088407.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOLA telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +0.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DOLA (DOLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 125.36M$ 125.36M $ 125.36M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 203.73M$ 203.73M $ 203.73M Bekalan Peredaran 125.90M 125.90M 125.90M Jumlah Bekalan 204,594,054.207249 204,594,054.207249 204,594,054.207249

Had Pasaran semasa DOLA ialah $ 125.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOLA ialah 125.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 204594054.207249. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 203.73M.