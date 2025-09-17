Dollar (DOLLAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00730902 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.15% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.16%

Dollar (DOLLAR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOLLAR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOLLAR sepanjang masa ialah $ 0.00730902, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOLLAR telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +0.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dollar (DOLLAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 173.12K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 173.12K Bekalan Peredaran 996.29M Jumlah Bekalan 996,293,664.225835

Had Pasaran semasa Dollar ialah $ 173.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOLLAR ialah 996.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996293664.225835. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 173.12K.