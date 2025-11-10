Dollar Cost Average Harga Hari Ini

Harga langsung Dollar Cost Average (DCA) hari ini ialah $ 0.00055571, dengan 14.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DCA kepada USD penukaran adalah $ 0.00055571 setiap DCA.

Dollar Cost Average kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 558,144, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M DCA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DCA didagangkan antara $ 0.00047874 (rendah) dan $ 0.00056518 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00301457, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0003616.

Dalam prestasi jangka pendek, DCA dipindahkan -0.39% dalam sejam terakhir dan -22.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dollar Cost Average (DCA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 558.14K$ 558.14K $ 558.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 558.14K$ 558.14K $ 558.14K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,990,928.270062 999,990,928.270062 999,990,928.270062

Had Pasaran semasa Dollar Cost Average ialah $ 558.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DCA ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999990928.270062. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 558.14K.