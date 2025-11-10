BursaDEX+
Harga Dollar Cost Average langsung hari ini ialah 0.00055571 USD.DCA modal pasaran ialah 558,144 USD. Jejaki masa nyata DCA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Dollar Cost Average langsung hari ini ialah 0.00055571 USD.DCA modal pasaran ialah 558,144 USD. Jejaki masa nyata DCA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai DCA

Maklumat Harga DCA

Apakah DCA

Laman Web Rasmi DCA

Tokenomik DCA

Ramalan Harga DCA

Dollar Cost Average Logo

Dollar Cost Average Harga (DCA)

Tidak tersenarai

1 DCA ke USD Harga Langsung:

$0.0005581
$0.0005581$0.0005581
+15.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Dollar Cost Average (DCA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:31:44 (UTC+8)

Dollar Cost Average Harga Hari Ini

Harga langsung Dollar Cost Average (DCA) hari ini ialah $ 0.00055571, dengan 14.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DCA kepada USD penukaran adalah $ 0.00055571 setiap DCA.

Dollar Cost Average kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 558,144, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M DCA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DCA didagangkan antara $ 0.00047874 (rendah) dan $ 0.00056518 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00301457, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0003616.

Dalam prestasi jangka pendek, DCA dipindahkan -0.39% dalam sejam terakhir dan -22.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dollar Cost Average (DCA) Maklumat Pasaran

$ 558.14K
$ 558.14K$ 558.14K

--
----

$ 558.14K
$ 558.14K$ 558.14K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,928.270062
999,990,928.270062 999,990,928.270062

Had Pasaran semasa Dollar Cost Average ialah $ 558.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DCA ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999990928.270062. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 558.14K.

Dollar Cost Average Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00047874
$ 0.00047874$ 0.00047874
24J Rendah
$ 0.00056518
$ 0.00056518$ 0.00056518
24J Tinggi

$ 0.00047874
$ 0.00047874$ 0.00047874

$ 0.00056518
$ 0.00056518$ 0.00056518

$ 0.00301457
$ 0.00301457$ 0.00301457

$ 0.0003616
$ 0.0003616$ 0.0003616

-0.39%

+14.82%

-22.83%

-22.83%

Dollar Cost Average (DCA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Dollar Cost Average kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dollar Cost Average kepada USD adalah $ -0.0002587984.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dollar Cost Average kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dollar Cost Average kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+14.82%
30 Hari$ -0.0002587984-46.57%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Dollar Cost Average

Dollar Cost Average (DCA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DCA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Dollar Cost Average (DCA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Dollar Cost Average berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Dollar Cost Average yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk DCA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Dollar Cost Average Ramalan Harga.

Apakah itu Dollar Cost Average (DCA)

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Dollar Cost Average (DCA) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dollar Cost Average

Berapakah nilai 1 Dollar Cost Average pada tahun 2030?
Jika Dollar Cost Average berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Dollar Cost Average berpotensi dan jangkaan ROI.
Dollar Cost Average (DCA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Dollar Cost Average

