Dollar Cost Average Harga (DCA)
Harga langsung Dollar Cost Average (DCA) hari ini ialah $ 0.00055571, dengan 14.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DCA kepada USD penukaran adalah $ 0.00055571 setiap DCA.
Dollar Cost Average kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 558,144, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M DCA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DCA didagangkan antara $ 0.00047874 (rendah) dan $ 0.00056518 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00301457, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0003616.
Dalam prestasi jangka pendek, DCA dipindahkan -0.39% dalam sejam terakhir dan -22.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Dollar Cost Average ialah $ 558.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DCA ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999990928.270062. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 558.14K.
Pada hari ini, perubahan harga Dollar Cost Average kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dollar Cost Average kepada USD adalah $ -0.0002587984.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dollar Cost Average kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dollar Cost Average kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+14.82%
|30 Hari
|$ -0.0002587984
|-46.57%
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Dollar Cost Average berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
