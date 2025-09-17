DollarMoon (DMOON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00469207 24J Tinggi $ 0.00488257 Sepanjang Masa $ 0.058155 Harga Terendah $ 0.00316114 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) -0.28% Perubahan Harga (7D) +10.96%

DollarMoon (DMOON) harga masa nyata ialah $0.00476672. Sepanjang 24 jam yang lalu, DMOON didagangkan antara $ 0.00469207 rendah dan $ 0.00488257 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DMOON sepanjang masa ialah $ 0.058155, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00316114.

Dari segi prestasi jangka pendek, DMOON telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -0.28% dalam 24 jam dan +10.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DollarMoon (DMOON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 409.08K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 409.08K Bekalan Peredaran 85.93M Jumlah Bekalan 85,925,128.297454

Had Pasaran semasa DollarMoon ialah $ 409.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DMOON ialah 85.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 85925128.297454. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 409.08K.