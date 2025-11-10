Dolphin Harga Hari Ini

Harga langsung Dolphin (DPHN) hari ini ialah $ 0.01235707, dengan 0.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DPHN kepada USD penukaran adalah $ 0.01235707 setiap DPHN.

Dolphin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,153,437, dengan bekalan edaran sebanyak 497.97M DPHN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DPHN didagangkan antara $ 0.01225005 (rendah) dan $ 0.01243951 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02226817, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01112509.

Dalam prestasi jangka pendek, DPHN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -37.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dolphin (DPHN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.15M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.36M Bekalan Peredaran 497.97M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

