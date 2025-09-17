Apakah itu DOLR AI (DOLR)

Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

DOLR AI (DOLR) Sumber Laman Web Rasmi

DOLR AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DOLR AI (DOLR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DOLR AI (DOLR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DOLR AI.

Semak DOLR AI ramalan harga sekarang!

DOLR kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik DOLR AI (DOLR)

Memahami tokenomik DOLR AI (DOLR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DOLR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DOLR AI (DOLR) Berapakah nilai DOLR AI (DOLR) hari ini? Harga langsung DOLR dalam USD ialah 0.00215629 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DOLR ke USD? $ 0.00215629 . Lihat Harga semasa DOLR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DOLR AI? Had pasaran untuk DOLR ialah $ 1.41M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DOLR? Bekalan edaran DOLR ialah 654.32M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DOLR? DOLR mencapai harga ATH sebanyak 0.01501878 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DOLR? DOLR melihat harga ATL sebanyak 0.0020428 USD . Berapakah jumlah dagangan DOLR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DOLRialah -- USD . Adakah DOLR akan naik lebih tinggi tahun ini? DOLR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DOLRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

DOLR AI (DOLR) Kemas Kini Industri Penting