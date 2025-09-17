Lagi Mengenai DOLR

DOLR AI Logo

DOLR AI Harga (DOLR)

Tidak tersenarai

1 DOLR ke USD Harga Langsung:

$0.00215629
+1.20%1D
mexc
USD
DOLR AI (DOLR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:33:27 (UTC+8)

DOLR AI (DOLR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00211295
24J Rendah
$ 0.00216936
24J Tinggi

$ 0.00211295
$ 0.00216936
$ 0.01501878
$ 0.0020428
+0.02%

+1.24%

-11.30%

-11.30%

DOLR AI (DOLR) harga masa nyata ialah $0.00215629. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOLR didagangkan antara $ 0.00211295 rendah dan $ 0.00216936 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOLR sepanjang masa ialah $ 0.01501878, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0020428.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOLR telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +1.24% dalam 24 jam dan -11.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DOLR AI (DOLR) Maklumat Pasaran

$ 1.41M
--
$ 2.28M
654.32M
1,059,563,139.461474
Had Pasaran semasa DOLR AI ialah $ 1.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOLR ialah 654.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1059563139.461474. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.28M.

DOLR AI (DOLR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga DOLR AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga DOLR AI kepada USD adalah $ -0.0009062968.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga DOLR AI kepada USD adalah $ -0.0012641670.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga DOLR AI kepada USD adalah $ -0.00402663871526.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.24%
30 Hari$ -0.0009062968-42.03%
60 Hari$ -0.0012641670-58.62%
90 Hari$ -0.00402663871526-65.12%

Apakah itu DOLR AI (DOLR)

Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy.

DOLR AI (DOLR) Sumber

Laman Web Rasmi

DOLR AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DOLR AI (DOLR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DOLR AI (DOLR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DOLR AI.

Semak DOLR AI ramalan harga sekarang!

DOLR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik DOLR AI (DOLR)

Memahami tokenomik DOLR AI (DOLR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DOLR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DOLR AI (DOLR)

Berapakah nilai DOLR AI (DOLR) hari ini?
Harga langsung DOLR dalam USD ialah 0.00215629 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DOLR ke USD?
Harga semasa DOLR ke USD ialah $ 0.00215629. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DOLR AI?
Had pasaran untuk DOLR ialah $ 1.41M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DOLR?
Bekalan edaran DOLR ialah 654.32M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DOLR?
DOLR mencapai harga ATH sebanyak 0.01501878 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DOLR?
DOLR melihat harga ATL sebanyak 0.0020428 USD.
Berapakah jumlah dagangan DOLR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DOLRialah -- USD.
Adakah DOLR akan naik lebih tinggi tahun ini?
DOLR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DOLRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:33:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.