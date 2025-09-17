Lagi Mengenai DOM

Maklumat Harga DOM

Kertas putih DOM

Laman Web Rasmi DOM

Tokenomik DOM

Ramalan Harga DOM

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

DOM Logo

DOM Harga (DOM)

Tidak tersenarai

1 DOM ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
DOM (DOM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:11:49 (UTC+8)

DOM (DOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00008243
$ 0.00008243$ 0.00008243
24J Rendah
$ 0.00008503
$ 0.00008503$ 0.00008503
24J Tinggi

$ 0.00008243
$ 0.00008243$ 0.00008243

$ 0.00008503
$ 0.00008503$ 0.00008503

$ 0.00183158
$ 0.00183158$ 0.00183158

$ 0.00006462
$ 0.00006462$ 0.00006462

+0.62%

+0.67%

-3.72%

-3.72%

DOM (DOM) harga masa nyata ialah $0.00008491. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOM didagangkan antara $ 0.00008243 rendah dan $ 0.00008503 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOM sepanjang masa ialah $ 0.00183158, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006462.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOM telah berubah sebanyak +0.62% sejak sejam yang lalu, +0.67% dalam 24 jam dan -3.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DOM (DOM) Maklumat Pasaran

$ 84.79K
$ 84.79K$ 84.79K

--
----

$ 84.79K
$ 84.79K$ 84.79K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DOM ialah $ 84.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOM ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 84.79K.

DOM (DOM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga DOM kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga DOM kepada USD adalah $ -0.0000212641.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga DOM kepada USD adalah $ -0.0000194587.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga DOM kepada USD adalah $ +0.00000578768441985169.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.67%
30 Hari$ -0.0000212641-25.04%
60 Hari$ -0.0000194587-22.91%
90 Hari$ +0.00000578768441985169+7.31%

Apakah itu DOM (DOM)

The DOMS project, backed by the $DOM token, is a Web3-focused initiative created by Domino, a pioneering music artist in the blockchain space. DOMS combines unique NFT-based profile pictures (PFPs), music, and art to build an engaging community focused on creativity, connection, and humanitarian values. Each DOM NFT features hand-drawn traits and is supported by exclusive music content, creating a unique digital collectible with cultural and artistic value. The $DOM token serves as the primary utility token within the DOMS ecosystem, allowing holders to access various perks, experiences, and community-driven rewards.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

DOM Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DOM (DOM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DOM (DOM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DOM.

Semak DOM ramalan harga sekarang!

DOM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik DOM (DOM)

Memahami tokenomik DOM (DOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DOM (DOM)

Berapakah nilai DOM (DOM) hari ini?
Harga langsung DOM dalam USD ialah 0.00008491 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DOM ke USD?
Harga semasa DOM ke USD ialah $ 0.00008491. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DOM?
Had pasaran untuk DOM ialah $ 84.79K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DOM?
Bekalan edaran DOM ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DOM?
DOM mencapai harga ATH sebanyak 0.00183158 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DOM?
DOM melihat harga ATL sebanyak 0.00006462 USD.
Berapakah jumlah dagangan DOM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DOMialah -- USD.
Adakah DOM akan naik lebih tinggi tahun ini?
DOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:11:49 (UTC+8)

DOM (DOM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.