DOM (DOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00008243 $ 0.00008243 $ 0.00008243 24J Rendah $ 0.00008503 $ 0.00008503 $ 0.00008503 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00008243$ 0.00008243 $ 0.00008243 24J Tinggi $ 0.00008503$ 0.00008503 $ 0.00008503 Sepanjang Masa $ 0.00183158$ 0.00183158 $ 0.00183158 Harga Terendah $ 0.00006462$ 0.00006462 $ 0.00006462 Perubahan Harga (1J) +0.62% Perubahan Harga (1D) +0.67% Perubahan Harga (7D) -3.72% Perubahan Harga (7D) -3.72%

DOM (DOM) harga masa nyata ialah $0.00008491. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOM didagangkan antara $ 0.00008243 rendah dan $ 0.00008503 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOM sepanjang masa ialah $ 0.00183158, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006462.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOM telah berubah sebanyak +0.62% sejak sejam yang lalu, +0.67% dalam 24 jam dan -3.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DOM (DOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 84.79K$ 84.79K $ 84.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 84.79K$ 84.79K $ 84.79K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DOM ialah $ 84.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOM ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 84.79K.