Domi Harga Hari Ini

Harga langsung Domi (DOMI) hari ini ialah $ 0.00304953, dengan 0.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOMI kepada USD penukaran adalah $ 0.00304953 setiap DOMI.

Domi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,404,653, dengan bekalan edaran sebanyak 460.00M DOMI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOMI didagangkan antara $ 0.00294976 (rendah) dan $ 0.00311023 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.407925, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00258025.

Dalam prestasi jangka pendek, DOMI dipindahkan -0.55% dalam sejam terakhir dan -9.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Domi (DOMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Bekalan Peredaran 460.00M 460.00M 460.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Domi ialah $ 1.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOMI ialah 460.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.05M.