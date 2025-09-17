Don PepeX (PEPEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.69% Perubahan Harga (1D) +0.80% Perubahan Harga (7D) +2.20%

Don PepeX (PEPEX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEPEX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEPEX sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEPEX telah berubah sebanyak +0.69% sejak sejam yang lalu, +0.80% dalam 24 jam dan +2.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Don PepeX (PEPEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.45K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 113.73K Bekalan Peredaran 540.35M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Don PepeX ialah $ 61.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEPEX ialah 540.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.73K.