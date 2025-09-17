Donald Toad Coin (DTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00475578 $ 0.00475578 $ 0.00475578 24J Rendah $ 0.00478507 $ 0.00478507 $ 0.00478507 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00475578$ 0.00475578 $ 0.00475578 24J Tinggi $ 0.00478507$ 0.00478507 $ 0.00478507 Sepanjang Masa $ 0.00607623$ 0.00607623 $ 0.00607623 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.20% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +46.63% Perubahan Harga (7D) +46.63%

Donald Toad Coin (DTC) harga masa nyata ialah $0.00477708. Sepanjang 24 jam yang lalu, DTC didagangkan antara $ 0.00475578 rendah dan $ 0.00478507 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DTC sepanjang masa ialah $ 0.00607623, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DTC telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +46.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Donald Toad Coin (DTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 329.62K$ 329.62K $ 329.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 329.62K$ 329.62K $ 329.62K Bekalan Peredaran 69.00M 69.00M 69.00M Jumlah Bekalan 68,999,681.80902354 68,999,681.80902354 68,999,681.80902354

Had Pasaran semasa Donald Toad Coin ialah $ 329.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DTC ialah 69.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 68999681.80902354. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 329.62K.