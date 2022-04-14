Tokenomik Donald Toad Coin (DTC)

Tokenomik Donald Toad Coin (DTC)

Lihat cerapan utama tentang Donald Toad Coin (DTC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Donald Toad Coin (DTC) Maklumat

Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰

Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time.

Laman Web Rasmi:
https://donaldtoad.com/

Donald Toad Coin (DTC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Donald Toad Coin (DTC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 251.46K
Jumlah Bekalan:
$ 69.00M
Bekalan Edaran:
$ 69.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 251.46K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00607623
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00365006
Tokenomik Donald Toad Coin (DTC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Donald Toad Coin (DTC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DTC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DTC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DTC, terokai DTC harga langsung token!

DTC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DTC? Halaman ramalan harga DTC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.