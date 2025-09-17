Apakah itu Donkey King (DOKY)

"Donkey King"is a community-driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes. It's inspired by the popular meme culture, and its logo features a cute donkey wearing a crown. It's a lighthearted and playful cryptocurrency that aims to bring joy to the crypto world. Our vision is to create a vibrant and inclusive community where members can participate in a playful and entertaining ecosystem while also benefiting from the potential financial opportunities offered by cryptocurrency. Our mission is to establish Donkey King as a leading meme coin recognized for its longevity and positive impact on both the crypto space and wider society. Our roadmap is a testament to our commitment to building a vibrant community centered around memes and cryptocurrency. We believe in the power of laughter, creativity, and the boundless potential of blockchain technology.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Donkey King Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Donkey King (DOKY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Donkey King (DOKY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Donkey King.

Semak Donkey King ramalan harga sekarang!

DOKY kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Donkey King (DOKY)

Memahami tokenomik Donkey King (DOKY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DOKY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Donkey King (DOKY) Berapakah nilai Donkey King (DOKY) hari ini? Harga langsung DOKY dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DOKY ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa DOKY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Donkey King? Had pasaran untuk DOKY ialah $ 29.66K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DOKY? Bekalan edaran DOKY ialah 8.67B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DOKY? DOKY mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DOKY? DOKY melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan DOKY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DOKYialah -- USD . Adakah DOKY akan naik lebih tinggi tahun ini? DOKY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DOKYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Donkey King (DOKY) Kemas Kini Industri Penting