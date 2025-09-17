DONTDIECOIN (DONTDIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.04% Perubahan Harga (7D) +13.56%

DONTDIECOIN (DONTDIE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DONTDIE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DONTDIE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DONTDIE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.04% dalam 24 jam dan +13.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DONTDIECOIN (DONTDIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.16K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.16K Bekalan Peredaran 999.40M Jumlah Bekalan 999,397,190.70017

Had Pasaran semasa DONTDIECOIN ialah $ 12.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DONTDIE ialah 999.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999397190.70017. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.16K.