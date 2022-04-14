Tokenomik DONTDIECOIN (DONTDIE)

Tokenomik DONTDIECOIN (DONTDIE)

Lihat cerapan utama tentang DONTDIECOIN (DONTDIE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
DONTDIECOIN (DONTDIE) Maklumat

DONT DIE is a movement inspired by (but bigger than!) Bryan Johnson's longevity work. Join the community to learn tips, strategies, and discuss ideas for how to "Don't Die." Community has demonstrated early cult-like traction of people interested in the DONTDIE movement, and people are already sharing insights, resources, and ideas to propel human kind to our next stage of evolution. DONTDIE means sleep. It means hydration. It means clean eating. It means measurement.

Laman Web Rasmi:
https://dontdiecoin.com/

DONTDIECOIN (DONTDIE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DONTDIECOIN (DONTDIE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.16K
Jumlah Bekalan:
$ 999.40M
Bekalan Edaran:
$ 999.40M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 12.16K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik DONTDIECOIN (DONTDIE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DONTDIECOIN (DONTDIE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DONTDIE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DONTDIE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DONTDIE, terokai DONTDIE harga langsung token!

DONTDIE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DONTDIE? Halaman ramalan harga DONTDIE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.