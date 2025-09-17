Donut (DONUT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00399976 24J Tinggi $ 0.00418477 Sepanjang Masa $ 0.093022 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.62% Perubahan Harga (1D) +0.13% Perubahan Harga (7D) -13.00%

Donut (DONUT) harga masa nyata ialah $0.00411461. Sepanjang 24 jam yang lalu, DONUT didagangkan antara $ 0.00399976 rendah dan $ 0.00418477 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DONUT sepanjang masa ialah $ 0.093022, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DONUT telah berubah sebanyak -0.62% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan -13.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Donut (DONUT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 857.47K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 935.27K Bekalan Peredaran 208.39M Jumlah Bekalan 227,302,502.5553736

Had Pasaran semasa Donut ialah $ 857.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DONUT ialah 208.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 227302502.5553736. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 935.27K.